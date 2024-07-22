Оперштаб: при атаке ВСУ в Туапсе начался пожар на предприятии, его потушили

Возникший после атаки дронов пожар на предприятии в Туапсе потушили

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Туапсе начался пожар на предприятии при атаке беспилотниками со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

«Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. м. На месте работают 31 единица техники, 91 человек», — уточнили в оперштабе. Позднее пожар удалось полностью потушить.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В ночь на 22 июля украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. По словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, в ходе атаки ПВО сбила восемь дронов. Упавшие обломки одного из аппаратов повредили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода, однако в оперштабе не уточнили, о каком именно заводе идет речь.

Минобороны сообщило, что всего над российскими регионами уничтожили 75 беспилотников. Помимо Туапсе 47 дронов сбили над Ростовской областью, еще 17 — над акваториями Черного и Азовского морей. Еще по одному дрону сбили над Воронежской, Белгородской и Смоленской областями.