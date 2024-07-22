Смоленский губернатор сообщил о сбитом украинском дроне в Вяземском районе

В Смоленской области сбили один украинский беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский дрон-камикадзе, который пытался атаковать Смоленскую область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в телеграм-канале.

«Текущей ночью нашими ПВО предотвращена очередная попытка атаки дрона-камикадзе на объекты в Вяземском районе Смоленской области. Запущенный киевским режимом БПЛА уничтожен в воздухе», — написал Анохин.

Он уточнил, что никто не пострадал, разрушений на земле нет.

В прошлый раз Смоленскую область попытались атаковать 20 июля. В итоге силы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотник над Смоленским районом. Губернатор сообщил, что при падении обломков никто не пострадал, разрушений не было.