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Военная операция на Украине ,  
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В Смоленской области сбили один украинский беспилотник

Смоленский губернатор сообщил о сбитом украинском дроне в Вяземском районе
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский дрон-камикадзе, который пытался атаковать Смоленскую область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в телеграм-канале.

«Текущей ночью нашими ПВО предотвращена очередная попытка атаки дрона-камикадзе на объекты в Вяземском районе Смоленской области. Запущенный киевским режимом БПЛА уничтожен в воздухе», — написал Анохин.

Он уточнил, что никто не пострадал, разрушений на земле нет.

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Фото:Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В прошлый раз Смоленскую область попытались атаковать 20 июля. В итоге силы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотник над Смоленским районом. Губернатор сообщил, что при падении обломков никто не пострадал, разрушений не было.

Теги
Смоленская область беспилотники дроны
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