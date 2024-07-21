 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

NYT узнала, что происходило в штабе Байдена перед выходом из гонки

NYT: аппарат Байдена узнал о его отказе от выборов за минуту до объявления
Сюжет
Выборы президента США
Руководство аппарата Байдена узнало о его решении сняться с выборов за минуту до того, как он сообщил об этом публично. При этом еще за полчаса до этого предвыборный штаб звонил сторонникам и призывал поддержать президента

Высшее руководство аппарата президента США узнало, что Джо Байден решил завершить свою предвыборную кампанию, за минуту до того, как он объявил об этом. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомленного источника.

Собеседник газеты уточнил, что аппарат главы государства был проинформирован в 13:45 по местному времени (20:45 мск). Пост Байдена, в котором он объявил о выходе из президентской гонки, был опубликован в его аккаунте в соцсети X в 20:46 мск.

При этом еще за 30 минут до объявления Байдена его предвыборный штаб все еще звонил сторонникам, призывая их объявить о своей поддержке, рассказал NYT аспирант из Айдахо Ник Кениг, который получил такой звонок. По его словам, сотрудник предвыборного штаба позвонил ему в 13:12 и спросил: «Байден может на вас рассчитывать?». Кенинг отметил: «Это полное безумие».

Politico писало, что президент США еще в ночь на субботу думал продолжать участвовать в выборах, но днем в воскресенье сменил решение.

Днем 21 июля Байден разговаривал с лидером демократов в сенате Чаком Шумером, который ранее призывал его выйти из гонки, сообщает источник CNN.

Politico узнало, как Байден принял решение выйти из гонки
Политика
Джо Байден

Сам Байден объяснил, что решил снять свою кандидатуру с выборов «в интересах Демократической партии и страны». Своим преемником он назвал вице-президента Камалу Харрис.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после объявления Байдена назвал его «самым худшим» главой государства за все время. По мнению политика, Харрис ему будет легче победить, чем Байдена.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Джо Байден США выборы президента выборы президента США
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Главные моменты президентства Байдена. Видео
Политика
Лидер демократов в сенате объяснил решение Байдена о выходе из гонки
Политика
Чета Клинтон поддержала нового кандидата от демократов на смену Байдену
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Харрис решила вступить в борьбу за пост президента вместо Байдена Политика, 23:43
NYT узнала, что происходило в штабе Байдена перед выходом из гонки Политика, 23:15
Обама не стал поддерживать никого из возможных кандидатов вместо Байдена Политика, 23:09
AP рассказало о судьбе денег, собранных штабом Байдена Политика, 23:07
Джо Байден вышел из президентской гонки. Главное Политика, 22:59
Маск счел поддержанного Байденом кандидата в президенты марионеткой Политика, 22:56
Чета Клинтон поддержала нового кандидата от демократов на смену Байдену Политика, 22:32
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Лидер демократов в сенате объяснил решение Байдена о выходе из гонки Политика, 22:30
Главные моменты президентства Байдена. Видео Политика, 22:15
Республиканцы потребовали от Байдена покинуть пост президента немедленно Политика, 22:13
Байден отказался от борьбы с Трампом. Спецэфир РБК Политика, 22:06
Кремль отреагировал на выход Байдена из президентской гонки Политика, 22:01
«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» в первом туре чемпионата России Спорт, 21:58
«Химки» сыграли вничью с дебютантом РПЛ, не забив два пенальти Спорт, 21:56