NYT: аппарат Байдена узнал о его отказе от выборов за минуту до объявления

NYT узнала, что происходило в штабе Байдена перед выходом из гонки

Руководство аппарата Байдена узнало о его решении сняться с выборов за минуту до того, как он сообщил об этом публично. При этом еще за полчаса до этого предвыборный штаб звонил сторонникам и призывал поддержать президента

Высшее руководство аппарата президента США узнало, что Джо Байден решил завершить свою предвыборную кампанию, за минуту до того, как он объявил об этом. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомленного источника.

Собеседник газеты уточнил, что аппарат главы государства был проинформирован в 13:45 по местному времени (20:45 мск). Пост Байдена, в котором он объявил о выходе из президентской гонки, был опубликован в его аккаунте в соцсети X в 20:46 мск.

При этом еще за 30 минут до объявления Байдена его предвыборный штаб все еще звонил сторонникам, призывая их объявить о своей поддержке, рассказал NYT аспирант из Айдахо Ник Кениг, который получил такой звонок. По его словам, сотрудник предвыборного штаба позвонил ему в 13:12 и спросил: «Байден может на вас рассчитывать?». Кенинг отметил: «Это полное безумие».

Politico писало, что президент США еще в ночь на субботу думал продолжать участвовать в выборах, но днем в воскресенье сменил решение.

Днем 21 июля Байден разговаривал с лидером демократов в сенате Чаком Шумером, который ранее призывал его выйти из гонки, сообщает источник CNN.

Сам Байден объяснил, что решил снять свою кандидатуру с выборов «в интересах Демократической партии и страны». Своим преемником он назвал вице-президента Камалу Харрис.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после объявления Байдена назвал его «самым худшим» главой государства за все время. По мнению политика, Харрис ему будет легче победить, чем Байдена.