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Выборы президента США ,  
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Вэнс после выхода Байдена из гонки заявил о готовности «спасти Америку»

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Выборы президента США

Сенатор от Огайо, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс после решения президента Джо Байдена прекратить борьбу за переизбрание заявил о готовности вместе с Дональдом Трампом «спасти Америку».

«Мы сделаем это вне зависимости от того, кто будет кандидатом у демократов», — написал он в X. Сенатор раскритиковал политику Байдена и назвал его худшим президентом. Ранее такую же характеристику Байдену дал и Трамп.

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Политика
Джо Байден

Вэнс нелестно высказался в адрес вице-президента Камалы Харрис, которую действующий глава государства предложил выдвинуть вместо себя. По мнению Вэнса, Харрис ответственна «за все провалы» президентской администрации. «Она лгала по поводу когнитивных способностей Байдена, из-за чего наша страна получила президента, не способного работать», — считает он.

Байден вечером 21 июля объявил, что выходит из президентской гонки, заявив, что это решение принял в интересах страны и партии. Он намерен сосредоточиться на том, чтобы исполнять свои обязанности до конца срока. Днем ранее Вэнс выразил мнение, что если пБайден не может баллотироваться на новый срок, то он не может занимать свою должность и сейчас.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс исключил досрочный уход Байдена в отставку.

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политик, президент США
20 ноября 1942 года
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45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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