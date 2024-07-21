В санатории в Кузбассе 25 детей попали к врачам с признаками инфекции
25 детей, отдыхающих в санатории «Магистраль» в Кемеровской области, обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. По факту массового заболевания детей возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.
«Предварительно установлено, что за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет», — говорится в сообщении.
Сейчас здоровью детей ничего не угрожает, добавили в ведомстве и уточнили, что принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Роспотребнадзор примет меры по приостановлению деятельности учреждения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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