В санатории в Кузбассе 25 детей попали к врачам с признаками инфекции

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

25 детей, отдыхающих в санатории «Магистраль» в Кемеровской области, обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. По факту массового заболевания детей возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

«Предварительно установлено, что за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет», — говорится в сообщении.

Сейчас здоровью детей ничего не угрожает, добавили в ведомстве и уточнили, что принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Роспотребнадзор примет меры по приостановлению деятельности учреждения. Обстоятельства произошедшего выясняются.