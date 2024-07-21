Захарова прокомментировала выход Байдена из президентской гонки

Захарова: Байден не уточнил, куда именно вышел из президентской гонки

Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Действующий президент США Джо Байден, объявляя о выходе из президентской гонки, не уточнил, «куда именно» он выходит. Об этом в телеграм-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также призвала провести расследование против американских медиа и политических кругов, которые, считает Захарова, скрывали «истинное положение дел о его ментальном состоянии».

Байден отметил, что снятие его кандидатуры соответствует интересам США и Демократической партии. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Съезд демократов, на котором партия утвердит кандидата, состоится в августе.

Призывы к Байдену отказаться от переизбрания звучали на протяжении нескольких недель. Этому предшествовали неудачные дебаты с республиканцем Дональдом Трампом.

С просьбой сняться с выборов к нему обращались как значимые фигуры — экс-президент Барак Обама и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, так и спонсоры. Ситуацию усугубил и положительный тест на COVID-19, который Байден сделал 17 июля. Сам президент ранее публично отказывался снимать свою кандидатуру.