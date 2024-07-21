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Выборы президента США ,  
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Захарова прокомментировала выход Байдена из президентской гонки

Захарова: Байден не уточнил, куда именно вышел из президентской гонки
Сюжет
Выборы президента США
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Действующий президент США Джо Байден, объявляя о выходе из президентской гонки, не уточнил, «куда именно» он выходит. Об этом в телеграм-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также призвала провести расследование против американских медиа и политических кругов, которые, считает Захарова, скрывали «истинное положение дел о его ментальном состоянии».

Байден отметил, что снятие его кандидатуры соответствует интересам США и Демократической партии. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Съезд демократов, на котором партия утвердит кандидата, состоится в августе.

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Призывы к Байдену отказаться от переизбрания звучали на протяжении нескольких недель. Этому предшествовали неудачные дебаты с республиканцем Дональдом Трампом.

С просьбой сняться с выборов к нему обращались как значимые фигуры — экс-президент Барак Обама и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, так и спонсоры. Ситуацию усугубил и положительный тест на COVID-19, который Байден сделал 17 июля. Сам президент ранее публично отказывался снимать свою кандидатуру.

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Персоны
Джо Байден США Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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