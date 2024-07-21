В Белоруссии заявили о сложной ситуации на западных границах
На западных границах Белоруссии складывается сложная ситуация из-за милитаризации приграничных стран, заявил ОНТ председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Константин Молостов.
На юге Белоруссия граничит с Украиной, на западе — с Польшей и Литвой, на севере — с Латвией, на востоке — с Россией.
Молостов назвал напряженной обстановку на границе с Украиной, где идут боевые действия, отметив, что в последнее время «значительно сократились провокации».
Ситуация на западных рубежах, по его словам, «еще более сложная». «[Идет] наращивание военного потенциала, военной мощи, развертывание <...> широкомасштабных и многочисленных подразделений, воинских формирований, которые мы видим, которые отслеживаем», — пояснил Молостов.
В конце апреля Молостов обвинил власти Литвы и Латвии в том, что они пытаются вербовать белорусов и россиян на границе с республикой. Первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко тогда сообщил, что скопление войск на границе со страной достигло пика, а ситуация настолько нестабильна, что малейший дисбаланс может привести к конфликту.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации