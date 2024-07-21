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Политика ,  
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В Белоруссии заявили о сложной ситуации на западных границах

Глава ГПК Молостов: на западной границе Белоруссии идет милитаризация

На западных границах Белоруссии складывается сложная ситуация из-за милитаризации приграничных стран, заявил ОНТ председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Константин Молостов.

На юге Белоруссия граничит с Украиной, на западе — с Польшей и Литвой, на севере — с Латвией, на востоке — с Россией.

Молостов назвал напряженной обстановку на границе с Украиной, где идут боевые действия, отметив, что в последнее время «значительно сократились провокации».

Ситуация на западных рубежах, по его словам, «еще более сложная». «[Идет] наращивание военного потенциала, военной мощи, развертывание <...> широкомасштабных и многочисленных подразделений, воинских формирований, которые мы видим, которые отслеживаем», — пояснил Молостов.

Совбез Белоруссии предупредил об угрозе конфликтов на границе
Политика
Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

В конце апреля Молостов обвинил власти Литвы и Латвии в том, что они пытаются вербовать белорусов и россиян на границе с республикой. Первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко тогда сообщил, что скопление войск на границе со страной достигло пика, а ситуация настолько нестабильна, что малейший дисбаланс может привести к конфликту.

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