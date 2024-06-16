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Общество ,  
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Девять человек пострадали при стрельбе в аквапарке в пригороде Детройта

Неизвестный устроил стрельбу в аквапарке в городе Рочестер-Хиллз, в результате чего девять человек получили ранения, сообщают издания The Detroit News и Detroit Free Press.

Город Рочестер-Хиллз находится примерно в 40 км от Детройта, крупнейшего города американского штата Мичиган.

Стрельба произошла в субботу 15 июня около 17:00 на площадке Brooklands Plaza Splash Pad. Это зона отдыха, где люди могут включить брызговики или фонтаны с водой.

По словам шерифа округа Окленд Майкла Бушара, преступник вышел из автомобиля, на котором приехал к парку, подошел к одному из брызговиков и совершил около 28 выстрелов из пистолета Glock.

Пострадали девять человек, в том числе семья из трех человек — 39-летняя женщина и два мальчика в возрасте четырех и восьми лет.

На месте происшествия были обнаружены 9-мм пистолет Glock и три магазина для патронов, по тротуару были разбросаны гильзы.

Позже полицейские вычислили стрелявшего, 42-летнего подозреваемого обнаружили в доме в поселке Шелби, его нашли мертвым.

При стрельбе в штате Огайо один человек погиб, еще 26 пострадали
Общество
Фото:AkronPoliceDepartment / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

2 июня стрельба произошла в пригороде американского Питтсбурга. Погибли два человека, еще семь получили ранения. Тела погибших мужчины и женщины обнаружили внутри кальянной, некоторых пострадавших госпитализировали. По предварительной информации, перестрелка в баре началась из-за ссоры посетителей.

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Теги
стрельба Детройт США аквапарк

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