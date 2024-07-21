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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Следствие проведет медэкспертизы с пострадавшими при теракте в «Крокусе»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Всем потерпевшим по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» после лечения назначат судебно-медицинские экспертизы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.

«По уголовному делу необходимо: после окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов назначить и провести им судебно-медицинские экспертизы; получить заключения по ранее назначенным судебным экспертизам», — говорится в судебном постановлении.

Потерпевшими признаны и допрошены более 1700 человек, свыше 800 проходят по делу как свидетели, было назначено более 650 различных судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, баллистические, пожарно-технические и другие.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу, подожгла здание и скрылась. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. Концертный зал полностью выгорел. У него обрушилась крыша. Возгорание тушили около суток.

По этому делу в Москве были арестованы 12 человек. Четыре предполагаемых исполнителя — граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК), а остальным — пособничество в совершении этого преступления.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт медэкспертиза
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