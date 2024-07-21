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Военная операция на Украине ,  
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«Страна» сообщила о поджогах автомобилей ВСУ в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине

Ночью с 20 на 21 июля в Киеве на Троещине подожгли несколько машин Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на столичные паблики.

По данным телеграм-канала «Киев Инфо», загорелись две машины на улице Закревского. О первой машине сообщили в 3:39 мск, о второй — в 5:31 мск.

В Одессе второй день подряд подожгли машины
Политика
Фото:Юлия Овсянникова / Keystone Press Agency / Global Look Press

Как отмечала «Страна.ua», в последнее время по всей стране часто поджигают принадлежащие бойцам ВСУ автомобили.

17 июля пять автомобилей сгорели в Одессе за одну ночь. По данным телеканала ТСН, огонь охватил автомобили военных. Однако «Страна.ua» сообщила, что принадлежность машин военным не подтвердилась.

18 июля ночью неизвестные подожгли еще два автомобиля украинских военнослужащих. В итоге пожары были потушены.

С конца июня издание «Новини. LIVE» неоднократно сообщало, что в городе горели автомобили военнослужащих. 26 июня полиция задержала в Одессе двоих мужчин, готовивших поджоги машин военных.

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