«Страна.ua» узнала о поджоге автомобилей в Одессе второй день подряд

В Одессе второй день подряд подожгли машины

Фото: Юлия Овсянникова / Keystone Press Agency / Global Look Press

Прошедшей ночью неизвестные подожгли еще два автомобиля в Одессе, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Речь идет о машинах украинских военнослужащих. В итоге пожары были потушены.

В Одессе уже второй день подряд происходят поджоги автомобилей. Ночью 17 июля в городе сгорели пять машин. Кому именно они принадлежат, неизвестно: ТСН сообщил, что это автомобили военных, «Страна.ua» эту информацию не подтвердила.

В последнее время по всей стране часто поджигают принадлежащие бойцам Вооруженных сил Украины автомобили. По информации «Страна.ua», поджоги устраивают завербованные Россией украинцы.

В июне в Одессе неизвестные сожгли машину работника военкомата по Приморскому району. В том же месяце сгорели три автомобиля украинских военных в Изюме и Одессе.