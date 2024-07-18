В Одессе второй день подряд подожгли машины
Прошедшей ночью неизвестные подожгли еще два автомобиля в Одессе, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Речь идет о машинах украинских военнослужащих. В итоге пожары были потушены.
В Одессе уже второй день подряд происходят поджоги автомобилей. Ночью 17 июля в городе сгорели пять машин. Кому именно они принадлежат, неизвестно: ТСН сообщил, что это автомобили военных, «Страна.ua» эту информацию не подтвердила.
В последнее время по всей стране часто поджигают принадлежащие бойцам Вооруженных сил Украины автомобили. По информации «Страна.ua», поджоги устраивают завербованные Россией украинцы.
В июне в Одессе неизвестные сожгли машину работника военкомата по Приморскому району. В том же месяце сгорели три автомобиля украинских военных в Изюме и Одессе.
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