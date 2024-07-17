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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе за ночь сгорели пять автомобилей

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пять автомобилей сгорели в Одессе за одну ночь, сообщили издание «Страна.ua» и телеканал ТСН.

По данным ТСН, огонь охватил автомобили военных. Однако «Страна.ua» сообщает, что принадлежность машин военным не подтверждается.

В последнее время по всей стране часто поджигают принадлежащие бойцам Вооруженных сил Украины автомобили, отмечает издание. По информации «Страна.ua», поджоги устраивают завербованные Россией украинцы.

С конца июня издание «Новини. LIVE» неоднократно сообщало, что в городе горели автомобили военнослужащих. 26 июня полиция задержала в Одессе двоих мужчин, готовивших поджоги машин военных по заданию ФСБ, сообщает «Новини. LIVE».

«Страна» сообщила о попытке диверсии на железной дороге под Одессой
Политика
Фото:UkrzalInfo / Telegram

В конце мая в Одесской области произошла попытка диверсии на железной дороге. Издание «Страна.ua» со ссылкой на источники сообщило, что утром 31 мая сотрудники станции Одесса — Восточная при проверке путей нашли установленные на рельсы металлические предметы, из-за которых поезд мог сойти с рельсов. Местное управление Службы безопасности Украины завело дело по статье о диверсии. Согласно Уголовному кодексу страны, за это грозит до 15 лет лишения свободы.

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