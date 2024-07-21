Пропавший в тайге Якутии борец с пожарами вернулся домой спустя 10 дней

Пропавший в тайге Якутии при борьбе с пожарами сам вернулся домой через 10 дней

Фото: Служба спасения Республики Саха (Якутия)

Мужчина, который вызвался добровольно помочь в борьбе с лесными пожарами в Якутии и пропал в тайге, нашелся спустя десять дней после исчезновения. Об этом сообщила республиканская служба спасения.

Доброволец пропал в Усть-Майском районе, в месте тушения лесного пожара у населенного пункта Белькачи. Ночью 10 июля он покинул лагерь и не вернулся.

Спасателям сообщили об исчезновении 11 июля, на следующий день на поиски пропавшего вылетел вертолет «Полярных авиалиний» с пятью спасателями на борту. Также поиски вели на земле.

Как сообщили в службе спасения, доброволец 1987 года рождения вернулся в лагерь самостоятельно. В день пропажи мужчина решил пешком добраться до ближайшего населенного пункта, но заблудился, рассказали в ведомстве.

Мужчина боролся за выживание подручными средствами — еды при себе у него не было, воду пришлось пить из луж и добывать из-под мха. Дважды ему встречались медведи, которые, однако, не напали на него.

В лесу мужчина нашел минерализованную полосу, пошел вдоль нее и смог выйти к лагерю. Он выбрался на стоянку около 17:00 по местному времени (11:00 мск) 20 июля.

В лагере мужчина упал без сил. Позднее его напоили водой и бульоном, после чего доставили в Усть-Майскую больницу с истощением и обезвоживанием.

В лесах Якутии регулярно пропадают люди. 11 июля служба спасения сообщила о возвращении оленевода, которого разыскивали девять дней в Момском районе республики.

С середины июня в Якутии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. По данным регионального управления МЧС, к утру 21 июля в республике сохранялось 76 очагов возгорания на общей площади 573,3 тыс. га.