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Военная операция на Украине ,  
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Власти Киева сообщили о падении обломков в одном из районов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков, заявил глава городской военной администрации Сергей Попко, сообщает ТСН. На данный момент данных о разрушениях и пострадавших нет, уточнил он.

В Киеве прогремели взрывы
Политика
Фото:Wojtek Jargilo / EPA / ТАСС

Ночью в Киеве и в других областях объявляли воздушную тревогу. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о работе ПВО в области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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