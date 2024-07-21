Власти Киева сообщили о падении обломков в одном из районов

В Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков, заявил глава городской военной администрации Сергей Попко, сообщает ТСН. На данный момент данных о разрушениях и пострадавших нет, уточнил он.

Ночью в Киеве и в других областях объявляли воздушную тревогу. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о работе ПВО в области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.