Власти Киева сообщили о падении обломков в одном из районов
В Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков, заявил глава городской военной администрации Сергей Попко, сообщает ТСН. На данный момент данных о разрушениях и пострадавших нет, уточнил он.
Ночью в Киеве и в других областях объявляли воздушную тревогу. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о работе ПВО в области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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