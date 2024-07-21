Власти Махачкалы опровергли данные о вандализме на еврейском кладбище

Информация о вандализме на еврейском кладбище в Махачкале является фейковой, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ранее член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов сообщил об акте вандализма в секции еврейских захоронений на интернациональном кладбище Махачкалы.

«На самом деле инцидент был вызван дорожно-транспортным происшествием: водитель потерял управление из-за лопнувшего колеса и случайно повредил несколько могильных плит», — говорится в сообщении мэрии.

Владелец автомобиля встретился с представителями еврейской общины и оплатил ремонт поврежденных надгробий. Восстановительные работы уже начались, добавили в администрации.

Кабанов также переопубликовал сообщение о наезде водителя на надгробия на интернациональном кладбище.

23 июня вооруженные люди напали на православные храмы, синагоги и посты полиции в Махачкале и Дербенте. В результате погибли 22 человека, пострадали 46. Среди погибших — священник Николай Котельников, который служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.

Правоохранительные органы ликвидировали шесть боевиков, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.