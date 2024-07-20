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Военная операция на Украине ,  
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Гладков предупредил о взрывоопасных «колокольчиках» после обстрелов ВСУ

Гладков: в Шебекино найдены взрывоопасные «колокольчики» после обстрелов ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Взрывоопасные суббоеприпасы под названием «колокольчики» найдены на территории Белгородской области и могут быть разбросаны в приграничных районах, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, взрывоопасные предметы были найдены на территории города Шебекино и села Новая Таволжанка после недавних обстрелов ВСУ.

«За несколько дней военные, саперы и спасатели обнаружили более 100 таких взрывоопасных предметов, так называемых колокольчиков, — написал глава региона. Он предупредил взрослых, что поднимать такие предметы и подпускать к ним детей «ни в коем случае» нельзя.

«Такие боеприпасы могут находиться в любом районе приграничья», — подчеркнул Гладков.

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После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

6 июля в Горловке Донецкой области на суббоеприпасе подорвался местный житель. От полученных травм он скончался. В июне четыре человека подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области. Ими оказались трое военнослужащих и журналист «России 24».

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Теги
Персоны
ВСУ боеприпасы Белгородская область Вячеслав Гладков Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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