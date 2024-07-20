Гладков предупредил о взрывоопасных «колокольчиках» после обстрелов ВСУ
Взрывоопасные суббоеприпасы под названием «колокольчики» найдены на территории Белгородской области и могут быть разбросаны в приграничных районах, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По словам Гладкова, взрывоопасные предметы были найдены на территории города Шебекино и села Новая Таволжанка после недавних обстрелов ВСУ.
«За несколько дней военные, саперы и спасатели обнаружили более 100 таких взрывоопасных предметов, так называемых колокольчиков, — написал глава региона. Он предупредил взрослых, что поднимать такие предметы и подпускать к ним детей «ни в коем случае» нельзя.
«Такие боеприпасы могут находиться в любом районе приграничья», — подчеркнул Гладков.
После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.
6 июля в Горловке Донецкой области на суббоеприпасе подорвался местный житель. От полученных травм он скончался. В июне четыре человека подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области. Ими оказались трое военнослужащих и журналист «России 24».
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