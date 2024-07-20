В Геленджике после энергосбоя ограничили уличное освещение

Геленджик (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

В Геленджике из-за проблем с электроэнергией сократили уровень уличного освещения объектов торговли и общепита, сообщил глава города Алексей Богодистов.

«Максимально ограничена уличная иллюминация объектов торговли и общественного питания», — говорится в публикации. По словам Богодистова, в настоящее время электричества нет в селе Марьина Роща и других районах курорта.

«К этому часу горячая линия администрации по вопросам электроснабжения приняла уже 528 звонков», — подчеркнул глава города. В некоторых микрорайонах генераторы уже включили, уточнил он. Ремонтом занимаются сотрудники энергетической компании «Геленджикэлектросеть».

Богодистов выразил надежду, что вечером благодаря снижению температуры в городе ситуация с подачей электричества улучшится.

В ночь на 20 июля глава города-курорта сообщил об аварии на высоковольтных линиях «из-за высокой температуры и перегрузки».

Проблемы с электричеством затронули южные регионы России после того, как 16 июля на Ростовской АЭС под действием автоматики отключился один из энергоблоков. После этого графики временного отключения электроэнергии ввели в Запорожской, Херсонской и Ростовской областях. Ограничения также коснулись Крыма и территории Донецкой народной республики.

19 июля свет полностью пропал в Алуште. 20 июля из-за отсутствия света на митинг вышли жители Краснодара.