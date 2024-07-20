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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве заявили, что дата визита Трампа на Украину не определена

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: Трамп может посетить Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jeenah Moon / Reuters)

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп может приехать на Украину, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

«Вчера во время разговора действительно обсуждалось, когда это (встреча Зеленского и Трампа. — РБК.) должно произойти и где это должно произойти. Но конкретика очень преждевременна — и формат, и время, и место», — сказал Никифоров, цитата по «Стране».

Зеленский в сообщении о разговоре с Трампом назвал его президентом США
Политика
Владимир Зеленский

По его словам, Владимир Зеленский и Трамп дали «принципиальное согласие» на встречу. 

19 июля состоялся телефонный разговор президента Украины и Трампа. Их беседа стала первой с тех пор, как Трамп покинул пост президента США в 2021 году.

Комментируя разговор, Зеленский также анонсировал личную встречу с Трампом, во время которой они договорились обсудить, «какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным». 

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Киев визит Дональд Трамп Владимир Зеленский Сергей Никифоров
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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