В Киеве заявили, что дата визита Трампа на Украину не определена
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп может приехать на Украину, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире телемарафона.
«Вчера во время разговора действительно обсуждалось, когда это (встреча Зеленского и Трампа. — РБК.) должно произойти и где это должно произойти. Но конкретика очень преждевременна — и формат, и время, и место», — сказал Никифоров, цитата по «Стране».
По его словам, Владимир Зеленский и Трамп дали «принципиальное согласие» на встречу.
19 июля состоялся телефонный разговор президента Украины и Трампа. Их беседа стала первой с тех пор, как Трамп покинул пост президента США в 2021 году.
Комментируя разговор, Зеленский также анонсировал личную встречу с Трампом, во время которой они договорились обсудить, «какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным».
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