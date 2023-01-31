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«Яндекс» отверг обвинения в прослушке пользователей умных колонок

«Яндекс» отверг обвинения в прослушке пользователей умных колонок
«Яндекс» YNDX ₽2 047,2 +5,85% Купить
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Яндекс» никогда не прослушивал пользователей «умных» устройств, заявил РБК представитель компании, подчеркнув, что алгоритм, посредством которого микрофон включается без упоминания «Алисы», работает только в бета-версии, которую тестируют сотрудники компании.

«Наш приоритет — удобство пользователей, поэтому мы используем бету для проверки продуктовых гипотез. Данный алгоритм работает только в бете, и результатом его работы является уменьшение количества ложных срабатываний ассистента для всех пользователей», — пояснил он.

Ранее компания сообщила об утечке данных: в Сеть попали фрагменты кода из внутреннего хранилища, датированные 24 февраля прошлого года. В «Яндексе» указали, что содержимое опубликованных данных отличается от того кода, что используется на данный момент, поэтому утечка не угрожает безопасности пользователей.

На основании оказавшихся в открытом доступе фрагментов кода появились сообщения о том, что умная колонка от «Яндекса» может подслушивать своих пользователей. В частности, об этом писала Readovka.

В компании отметили, что алгоритм, который включал микрофон устройства на несколько секунд без упоминания «Алисы» был написан для уменьшения количества ложных срабатываний во время тестирования сотрудниками и для улучшения качества активации «Алисы».

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Компании
Яндекс «Алиса» прослушка
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