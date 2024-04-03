«Яндекс» объяснил неожиданный ответ «Алисы» о сущности Маши из мультика

«Яндекс» сообщил, что «Алиса» могла некорректно ответить на происхождение Маши из мультика «Маша и Медведь» из-за встроенного алгоритма обучения. В компании подчеркнули, что такие случаи единичны

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Умная колонка «Алиса» могла ответить некорректно на вопрос о происхождении Маши из мультфильма «Маша и Медведь» из-за встроенного алгоритма обучения, однако такие случаи единичны, сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса» — разработчика «умной» колонки.

В компании сказали, что «Алиса» постоянно учится новому, в том числе при общении со своим владельцем. Колонка стремится подобрать подходящие фразы для диалога, но не во всех случаях может найти нужные слова.

«Для части вопросов, на которые «Алиса» не может ответить сама, она берет информацию из открытых источников. «Алиса» в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма «Маша и Медведь». В данный момент она больше так не отвечает», — рассказали там.

В «Яндексе» подчеркнули, что компания всегда рекомендует при общении с Алисой активировать детский режим, чтобы можно было оградить ребенка от нежелательного контента.

Ранее детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Анна Митянина в ходе отчета перед городским заксобранием возмутилась ответом «Алисы» на вопрос о том, почему Маша из мультфильма живет одна. Как пояснила Митянина, когда этот вопрос был задан колонке, та привела ответ с одного из сайтов интернета: «Маша — это призрак убитой девочки, именно поэтому она не растет и видеть его могут только животные. Родители [Маши] не смогли выдержать потерю ребенка и уехали, оставив пустой дом, а мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни».