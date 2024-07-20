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Выборы президента США ,  
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Маск предложил установить предельный возраст для кандидатов в президенты

Бизнесмен Маск: для президента США нужно установить предельный возраст
Сюжет
Выборы президента США

Для кандидатов в президенты США необходимо установить предельный возраст, после которого они не смогут избираться, заявил предприниматель Илон Маск.

«Да, должен быть максимальный возраст», — написал он в своей соцсети X, комментируя пост одного из пользователей, задавшегося вопросом о том, почему нет верхней границы для возраста главы Белого дома.

Маск неоднократно высказывался в поддержку кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Маск ответил со смайлом 🤣 на обвинения Байдена в попытке купить выборы
Политика
Илон Маск

Действующему президенту США Джо Байдену сейчас 81 год, его оппоненту Дональду Трампу — 78 лет. Во время дебатов между Трампом и Байденом, которые прошли в конце июня, речь зашла и о возрасте. Байден напомнил, как его критиковали за то, что он был самым молодым из политиков США, а теперь он самый старый. Трамп в ответ напомнил, что прошел тесты на когнитивные способности и справился с обоими, после чего предложил Байдену сделать то же самое.

В июле Трамп вновь обратился к Байдену и предложил ему вместе с ним пройти тест на умственные способности. Бывший президент США отметил, что с этого момента все кандидаты на пост лидера страны должны обязательно проходить тест на когнитивные способности независимо от возраста.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От демократов о выдвижении своей кандидатуры на второй срок объявил действующий глава государства Джо Байден. От Республиканской партии выдвинулся его предшественник Дональд Трамп.

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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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