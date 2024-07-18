Маск ответил со смайлом 🤣 на обвинения Байдена в попытке купить выборы

Богатейший человек мира и президент США продолжили обмен колкостями. Байден раскритиковал Маска за эгоцентризм и высокомерие, тот в ответ обвинил его в зацикленности

Илон Маск (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Бизнесмен Илон Маск прокомментировал обвинения президента Джо Байдена в попытке «купить выборы».

«Я бесплатно живу в его голове 🤣🤣», — написал Маск.

Сленговое выражение о «бесплатной жизни» (rent-free) означает зацикленность, постоянное присутствие в мыслях и значительное влияние на его эмоции.

Маск прежде годами иронизировал над Байденом, утверждая, что тот «едва ли понимает, что происходит», но действующий президент не реагировал на его нападки публично.

Ответ последовал вслед за тем, как Wall Street Journal узнала о намерении миллиардера жертвовать по $45 млн в месяц на кампанию республиканского кандидата Дональда Трампа. Маск опроверг эту информацию, хотя публично говорил о полной поддержке бывшего президента.

«Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы», — написал Байден.

«Самый богатый человек в мире теперь в команде MAGA», Маск «использует свое состояние, чтобы попытаться контролировать нашу демократию», — отреагировал штаб Байдена. Представитель штаба также отметил, что Америка не нуждается в «высокомерных миллиардерах, которые заботятся только о себе».

Forbes пишет, что сдвиг Маска в сторону республиканцев остается идеологическим сюрпризом, учитывая многолетнюю поддержку демократами отрасли электромобилей, в которой компания Маска Tesla добилась лидерства.

В частности, демократы инициировали федеральную налоговую льготу для покупателей электромобилей, тогда как Трамп не раз либо высмеивал электромобили, либо приписывал себе льготы в их поддержку, введенные при демократе Бараке Обаме. «Я полностью за электромобили, но нужно иметь и все альтернативы. Во-первых, они не уезжают далеко, стоят слишком дорого, и все они будут производиться в Китае», — говорил республиканец.

Проблемы между Байденом и Маском укоренились из-за вопроса о профсоюзах, объяснял в X миллиардер Джефф Сколл, который на выборах в 2020 году выступил одним из главных спонсоров демократа. Многие введенные демократами субсидии были наиболее выгодны производителям, объединенным в профсоюзы, а Маск категорически против профсоюзов.

Сколл заявил, что Байден осознанно избегал Tesla в начале своего президентского срока из-за вопроса о профсоюзах, что стало «пощечиной» для компании. Маск ответил на его пост словами «Спасибо, Джефф 🙏».

Маск — богатейший человек мира, следует из Bloomberg Billionaires Index. Его состояние оценивается в $264 млрд. На втором месте с большим отставанием Джефф Безос с $211 млрд.