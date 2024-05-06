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ФСБ раскрыла показания адъютанта Гитлера о роли СССР в битве при Арденнах

ФСБ рассекретила показания адъютанта Гитлера о роли СССР в битве при Арденнах

Управление ФСБ по Ивановской области рассекретило свидетельство Отто Гюнше, бывшего личного адъютанта Гитлера, о том, как Советский Союз помог англо-американским войскам выйти из тяжелого положения в битве при Арденнах. Материалы размещены на сайте ведомства, их публикация приурочена к годовщине взятия Берлина.

Гюнше попал в плен к советским военным во время боев за Берлин в апреле-мае 1945 года, уточнили в ФСБ. В плену он дал показания о событиях в ставке Гитлера в последние месяцы войны.

После того, как 22 апреля 1948 года газета «Правда» выпустила заявление Совинформбюро «Фальсификаторы истории», ставшее ответом на сборник документов Госдепартамента, Гюнше написал заявление советскому правительству. В нем он назвал причины срыва наступления немецких войск в Арденнах и изложил общую картину событий.

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Фото:Президентская библиотека

Наступление в Арденнах (кодовое название — «Стража на Рейне») проводилось немецкими войсками на Западном фронте в 1944-1945 годах. Его целями были разгром англо-американских войск в Бельгии и Нидерландах, а также склонение США с Великобритании к сепаратным переговорам по возможности.

Со слов Гюнше, в декабре 1944 года к Гитлеру доложили, что «в самое ближайшее время следует ожидать большого наступления русских в Восточной Пруссии и на Висле».

«Гитлер заметно волновался и нервничал и было видно, что сообщение <...> вывело его из равновесия», — написал Гюнше.

Согласно свидетельству, Гитлер впоследствии указал, что не считает сведения «абсолютно достоверными». Вместе с тем фюрер считал, что, если возникнет необходимость дальнейшего усиления Восточного фронта, то это будет возможно только за счет ослабления Западного фронта, что «практически означает прекращение начатого наступления против англо-американцев».

В конце декабря 1944 года Гитлер признал концентрацию советских танковых соединений на Висле и на границе Восточной Пруссии большой угрозой и потому «с болью в сердце решил перебросить» две ударные армии на Восточный фронт.

В январе 1945 года Гитлер отправил Гюнше лично передать приказ командующему одной из перебрасываемых танковых армий Гансу Дитриху.

Тот, по словам адьютанта, «был очень удивлен и сказал, что им уже проведены подготовительные мероприятия для форсирования реки Маас, которое, по его мнению, будет успешным». Кроме того, отряды руководителя немецких диверсионных групп Отто Скорцени успешно действовали в тылу англо-американских войск, приближаясь к мостам через Маас, утверждал командующий. 11 января того же года Дитриху поступил письменный приказ «о немедленном отводе армий к Рейну».

В январе 1945 года советские войска начали Висло-Одерскую операцию. Иосиф Сталин писал в письме к британскому премьеру Уинстону Черчиллю, что, «учитывая положение наших союзников на Западном фронте», решено «усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января».

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ФСБ Адольф Гитлер Вторая мировая война нацисты СССР
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