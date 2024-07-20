Двоих россиян посадили в тюрьму в Саудовской Аравии за махинации с хаджем

Двоих россиян задержали и отправили в тюрьму в Саудовской Аравии за организацию нелегального хаджа, сообщил ТАСС руководитель «Хадж-миссии» России Хизбула Асуев.

Один из задержанных приговорен почти к двум годам лишения свободы. Всего в 2024 году примерно 3-4 тыс. граждан стали паломниками к святыням ислама, не оформив обязательную хадж-визу, отметил Асуев.

По словам руководителя «Хадж-миссии», судьба второго задержанного неизвестна, но он по-прежнему сидит в тюрьме в Саудовской Аравии. Второй находится между городами Джидда и Мекка, в его отношении суд уже завершили — ему дали 1 год и 10 месяцев тюремного срока. «Это оба россиянина, нелегальные организаторы хаджа, которые подделывали бейджи и так далее», — пояснил Асуев.

По его данным, значительное число паломников из разных стран поехали в хадж незаконно — они пытались попасть не по специальной визе, а по туристической. Всего в 2024 году в Саудовскую Аравию для паломничества приехали 500-700 тыс. нелегалов.

Хадж — паломничество мусульман в Мекку — один из пяти столпов ислама наряду с шахадой, намазом, постом в месяц Рамадан и закятом. Все мусульмане, которые могут это сделать, должны хотя бы раз в жизни совершить хадж. Ежегодно десятки тысяч паломников пытаются попасть в Мекку нелегально, поскольку не могут позволить себе дорогостоящие визы для совершения хаджа. Это подвергает их риску: незарегистрированные паломники лишены доступа к кондиционированным помещениям, предоставляемым саудовскими властями по маршруту хаджа.

В общей сложности в ходе паломничества в Мекку в этом году погибло более тысячи человек. AFP со ссылкой на источники сообщало, что в основном это были незарегистрированные паломники. Среди погибших было семь россиян.