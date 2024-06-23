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Общество ,  
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Число умерших во время хаджа в Саудовскую Аравию россиян достигло семи

Во время хаджа в Саудовскую Аравию умерли семь паломников из России
Фото: Medhat Hajaj / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Medhat Hajaj / Keystone Press Agency / Global Look Press

Во время хаджа в Мекку в Саудовской Аравии умерли семь российских паломников, сообщил ТАСС представитель генерального консульства России в Джидде. Ранее было известно о пяти умерших россиянах.

«Всего во время хаджа умерли семь граждан России — двое мужчин и пять женщин. Смерть всех паломников обусловлена обострением хронических заболеваний или физическим истощением на фоне экстремальной жары», — рассказал собеседник агентства.

Глава российской «Хадж-миссии» Хизбулла Асуев сообщил «РИА Новости», что лишь двое из семи умерших были зарегистрированы как паломники, у остальных же были туристические визы, по которым совершать хадж нельзя.

В общей сложности в ходе паломничества в Мекку в этом году погибло более тысячи человек. AFP со ссылкой на источники сообщало, что в основном это были незарегистрированные паломники. Более половины умерших — египтяне, писало агентство Associated press со ссылкой на двух чиновников из Каира.

AFP сообщило о гибели 1000 паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию
Общество
Фото:Mohamad Torokman / Reuters

Хадж — паломничество мусульман в Мекку — один из пяти столпов ислама наряду с шахадой, намазом, постом в месяц Рамадан и закятом. Все мусульмане, которые могут это сделать, должны хотя бы раз в жизни совершить хадж.

Ежегодно десятки тысяч паломников пытаются попасть в Мекку нелегально, поскольку не могут позволить себе дорогостоящие визы для совершения хаджа. Это подвергает их риску: незарегистрированные паломники лишены доступа к кондиционированным помещениям, предоставляемым саудовскими властями по маршруту хаджа.

В 2024 году хадж совершили около 1,83 млн паломников, из них 1,6 млн — иностранцы, в том числе почти 25 тыс. россиян.

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Теги
хадж Мекка Саудовская Аравия паломники Россия мусульмане

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Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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