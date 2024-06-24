Число погибших во время хаджа в Мекку превысило 1,3 тыс. человек
Число паломников, погибших в Саудовской Аравии во время хаджа в Мекку, превысило 1,3 тыс. человек, в основном это незарегистрированные паломники, сообщил министр здравоохранения Фахд бен Абдель Рахман аль-Джаляджель. Ранее было известно об 1 тыс. погибших.
«Число смертельных случаев во время хаджа составило 1 301. Среди погибших паломников 83% не имели соответствующей визы», — сказал министр (цитата по Saudi Press Agency). Виза дает доступ к кондиционированным помещениям, предоставляемым саудовскими властями по маршруту хаджа.
В большинстве случаев смерть наступала из-за обезвоживания и физического истощения на фоне экстремальной жары, отметил он. Температура в Мекке достигала плюс 47 градусов.
Ранее в представитель генерального консульства России в Джидде сообщил, что среди погибших есть по меньшей мере семь россиян.
Хадж — паломничество мусульман в Мекку — один из пяти столпов ислама наряду с шахадой, намазом, постом в месяц Рамадан и закятом. Все мусульмане, которые могут это сделать, должны хотя бы раз в жизни совершить хадж.
В 2024 году хадж совершили около 1,83 млн паломников, из них 1,6 млн — иностранцы, в том числе почти 25 тыс. россиян. Годом ранее во время хаджа погибли не менее 240 человек. С недомоганиями из-за жары столкнулись 10 тыс. паломников.
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