Число погибших во время хаджа в Мекку превысило 1,3 тыс. человек

Число паломников, погибших в Саудовской Аравии во время хаджа в Мекку, превысило 1,3 тыс. человек, в основном это незарегистрированные паломники, сообщил министр здравоохранения Фахд бен Абдель Рахман аль-Джаляджель. Ранее было известно об 1 тыс. погибших.

«Число смертельных случаев во время хаджа составило 1 301. Среди погибших паломников 83% не имели соответствующей визы», — сказал министр (цитата по Saudi Press Agency). Виза дает доступ к кондиционированным помещениям, предоставляемым саудовскими властями по маршруту хаджа.

В большинстве случаев смерть наступала из-за обезвоживания и физического истощения на фоне экстремальной жары, отметил он. Температура в Мекке достигала плюс 47 градусов.

Ранее в представитель генерального консульства России в Джидде сообщил, что среди погибших есть по меньшей мере семь россиян.

Хадж — паломничество мусульман в Мекку — один из пяти столпов ислама наряду с шахадой, намазом, постом в месяц Рамадан и закятом. Все мусульмане, которые могут это сделать, должны хотя бы раз в жизни совершить хадж.

В 2024 году хадж совершили около 1,83 млн паломников, из них 1,6 млн — иностранцы, в том числе почти 25 тыс. россиян. Годом ранее во время хаджа погибли не менее 240 человек. С недомоганиями из-за жары столкнулись 10 тыс. паломников.