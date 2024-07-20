Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы

Минтруд России предложил расширить список профессий для альтернативной гражданской службы (АГС) до 237 специальностей, добавив еще 13, следует из сообщения ведомства в пресс-службе.

Как пояснили в министерстве, список составили на основании предложений федеральных властей. Сейчас документ содержит список из 224 профессий и 1305 предприятий, где могут работать люди на альтернативной службе. В перечень собираются добавить такие специальности, как, в частности, гидролог, инженер по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, инженер по метрологии, метеоролог, операционный медбрат и др.

В феврале Минтруд уже расширял перечень профессий и организаций для прохождения альтернативной гражданской службы. Тогда ведомство добавило в него конюха, лесоруба, униформиста, штукатура, музейного смотрителя и др. В министерстве уточнили, что пройти службу по новым профессиям можно будет уже во время осеннего призыва.

Право на прохождение альтернативной гражданской службы вместо военной по призыву закреплено в Конституции. Подать заявление на АГС может призывник, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию или если он относится к одному из коренных малочисленных народов России и ведет традиционный образ жизни.