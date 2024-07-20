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Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы

Минтруд предложил включить 13 новых специальностей для альтернативной службы

Минтруд России предложил расширить список профессий для альтернативной гражданской службы (АГС) до 237 специальностей, добавив еще 13, следует из сообщения ведомства в пресс-службе.

Как пояснили в министерстве, список составили на основании предложений федеральных властей. Сейчас документ содержит список из 224 профессий и 1305 предприятий, где могут работать люди на альтернативной службе. В перечень собираются добавить такие специальности, как, в частности, гидролог, инженер по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, инженер по метрологии, метеоролог, операционный медбрат и др.

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Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

В феврале Минтруд уже расширял перечень профессий и организаций для прохождения альтернативной гражданской службы. Тогда ведомство добавило в него конюха, лесоруба, униформиста, штукатура, музейного смотрителя и др. В министерстве уточнили, что пройти службу по новым профессиям можно будет уже во время осеннего призыва.

Право на прохождение альтернативной гражданской службы вместо военной по призыву закреплено в Конституции. Подать заявление на АГС может призывник, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию или если он относится к одному из коренных малочисленных народов России и ведет традиционный образ жизни.

Срок альтернативной гражданской службы превышает срок службы по призыву. В случае, если проходить ее в организациях, подведомственных федеральным или региональным органам исполнительной власти, она продлится 21 месяц, а если в военных организациях, то 18.

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Минтруд альтернативная гражданская служба инженеры медбрат
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