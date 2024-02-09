Минтруд предложил включить конюха в список профессий гражданской службы

Число профессий, которые смогут выбрать призывники, выбравшие альтернативную гражданскую службу, вырастет в полтора раза, а организаций, где ее можно будет пройти, — в 1,35 раза. Все это государственные учреждения

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Минтруд предложил расширить перечень профессий и организаций для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС), проект соответствующего приказа размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, вместо нынешних 149 профессий призывники смогут выбрать для АГС 224. В числе новых — конюх, лесоруб, униформист, штукатур, администраторы баз данных и вычислительной сети, музейный смотритель и др. Число организаций, где можно будет проходить службу, увеличится с 960 до 1305 — все это государственные учреждения (больницы, учебные заведения, театры и т. д.).

В министерстве уточнили, что пройти службу по новым профессиям можно будет уже во время осеннего призыва. «Список составлен на основании предложений семи федеральных и 78 региональных органов исполнительной власти Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтруда России.

Право на прохождение альтернативной гражданской службы вместо военной по призыву закреплено в Конституции. Подать заявление на АГС может призывник, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию или если он относится к одному из коренных малочисленных народов России и ведет традиционный образ жизни.

Срок альтернативной гражданской службы превышает срок службы по призыву. В случае, если проходить ее в организациях, подведомственных федеральным или региональным органам исполнительной власти, она продлится 21 месяц, а если в военных организациях, то 18.

Обычно АГС проходят за пределами региона проживания, но «правило не жесткое», отмечают в Минобороны. Проходящие такую службу не могут по своей инициативе расторгнуть трудовой договор, участвовать в забастовках, подрабатывать по совместительству в других местах.