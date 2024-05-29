Суд восстановил критиковавшую русский язык в ВСУ Ирину Фарион на работе

Ирина Фарион (Фото: iryna__farion / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Львовский апелляционный суд постановил восстановить экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион в должности преподавателя местного университета. Об этом сообщил корреспондент «Суспiльне» из зала суда.

Суд обязал руководство университета «Львовская политехника» восстановить Фарион в должности профессора кафедры украинского языка, а также постановил взыскать в ее пользу средний заработок за период вынужденного прогула с 24 ноября 2023 года по 29 мая 2024 года в размере 123,9 тыс. грн (около 270 тыс. руб.).

«Я благодарю коллегию судей за обоснованное решение», — сказала Фарион. По ее словам, она еще не решила, будет ли продолжать работу в «Львовской политехнике».

Постановление апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде. Представитель «Львовской политехники» заявил, что ожидает полный текст решения, а потом будут думать о следующих шагах.

В начале ноября 2023 года Фарион заявила в телеинтервью, что не считает украинцами военнослужащих ВСУ, которые говорят на русском языке. Фарион также опубликовала в своем телеграм-канале письмо студента из Крыма, поддержавшего ее позицию, и раскрыла его данные, после чего его задержали российские полицейские.

Студенты Института гуманитарных и социальных наук «Львовской политехники» потребовали увольнения Фарион. В Министерстве образования и науки Украины заявили, что поддерживают требования учащихся к вузу не сотрудничать с людьми, высказывающими неуважение к военным. 15 ноября стало известно, что Фарион уволили из университета.

Служба безопасности Украины (СБУ) завела на Фарион уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об оскорблении достоинства военнослужащих и нарушении тайны переписки. Расследование по этому делу продолжается.