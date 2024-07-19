Растоптавшего крест блогера из Дагестана заключили под стражу
Блогера из Дагестана Хавиера Ярмагомедова, который надругался над православным крестом и у которого нашли материалы с детской порнографией, заключили под стражу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 28-летнего мужчину», — говорится в публикации. Ярмагомедова обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 1 ст. 148 — нарушение права на свободу совести и вероисповеданий;
- п. «а, г» ч. 2 ст. 242 — оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Обвиняемый против ареста не возражал, уточнили в пресс-службе.
По данным следствия, 12 июля блогер, находясь в Москве, растоптал нательный христианский крест, транслируя это в прямом эфире в интернете. 17 июля мужчину задержали, он извинился за свой поступок. Позже у него в телефоне нашли материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
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