Растоптавшего крест блогера из Дагестана заключили под стражу

Хавиер Ярмагомедов (Фото: СК России по г. Москве)

Блогера из Дагестана Хавиера Ярмагомедова, который надругался над православным крестом и у которого нашли материалы с детской порнографией, заключили под стражу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 28-летнего мужчину», — говорится в публикации. Ярмагомедова обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 148 — нарушение права на свободу совести и вероисповеданий;

п. «а, г» ч. 2 ст. 242 — оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Обвиняемый против ареста не возражал, уточнили в пресс-службе.

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По данным следствия, 12 июля блогер, находясь в Москве, растоптал нательный христианский крест, транслируя это в прямом эфире в интернете. 17 июля мужчину задержали, он извинился за свой поступок. Позже у него в телефоне нашли материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних.