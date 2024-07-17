Растоптавший нательный крест блогер из Дагестана извинился за поступок
Блогер Хавиер Ярмагомедов, который во время трансляции растоптал и оплевал нательный православный крест, извинился за свой поступок. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«Больше никогда такого не повторится», — сказал он на видео, которое опубликовало ведомство. В СК добавили, что во время допроса блогер «раскаялся в содеянном».
Сначала видео со стрима распространилось в телеграм-каналах, позднее на него обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он обратился в Генпрокуратуру и МВД, отметив, что блогер сопроводил свое поведение оскорблениями в адрес всех христиан.
Следователи возбудили против него дело за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий — ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — один год лишения свободы.
28-летний Хавиер Ярмагомедов — уроженец Дагестана. По информации телеграм-канала Mash, в 2018 году его оштрафовали на 5 тыс. руб. за кражу денег из мечети.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации