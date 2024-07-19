У растоптавшего крест блогера из Дагестана нашли детскую порнографию
У задержанного блогера Хавиера Ярмагомедова, который надругался над православным крестом, в телефоне нашли материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Об этом сообщило столичное управление СКР в своем телеграм-канале.
Уроженцу Республики Дагестан предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 (оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).
Следствие сегодня ходатайствует об его аресте.
По данным следствия, 12 июля блогер, находясь в Москве, растоптал нательный христианский крест, делая это в прямом эфире трансляции в интернете. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих в отношении Ярмагомедова. 17 июля мужчину задержали, он извинился за свой поступок.
28-летний Хавиер Ярмагомедов — уроженец Дагестана. По информации телеграм-канала Mash, в 2018 году его оштрафовали на 5 тыс. руб. за кражу денег из мечети.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации