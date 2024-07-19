 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

У растоптавшего крест блогера из Дагестана нашли детскую порнографию

Изъятый у&nbsp;Хавиера Ярмагомедова мобильный телефон
Изъятый у Хавиера Ярмагомедова мобильный телефон (Фото: skmoscowgsu / Telegram)

У задержанного блогера Хавиера Ярмагомедова, который надругался над православным крестом, в телефоне нашли материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Об этом сообщило столичное управление СКР в своем телеграм-канале.

Уроженцу Республики Дагестан предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 (оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Следствие сегодня ходатайствует об его аресте.

Растоптавший нательный крест блогер из Дагестана извинился за поступок
Общество

По данным следствия, 12 июля блогер, находясь в Москве, растоптал нательный христианский крест, делая это в прямом эфире трансляции в интернете. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих в отношении Ярмагомедова. 17 июля мужчину задержали, он извинился за свой поступок.

28-летний Хавиер Ярмагомедов — уроженец Дагестана. По информации телеграм-канала Mash, в 2018 году его оштрафовали на 5 тыс. руб. за кражу денег из мечети.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Дагестан суд детская порнография оскорбление чувств верующих
Материалы по теме
Растоптавший нательный крест блогер из Дагестана извинился за поступок
Общество
Растоптавшего православный крест блогера из Дагестана задержали
Политика
В Ульяновске задержали стрит-арт-художника за оскорбление верующих
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 96,1 (-0,2) Инвестиции, 18 июл, 18:03 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 87,88 (-0,21) Инвестиции, 18 июл, 18:03
Суд приговорил Эвана Гершковича к 16 годам колонии Политика, 15:07
«Коммерсантъ» узнал о деле из-за «левых» подшипников на военных Ил-76 Бизнес, 15:07
Несколько городов в ДНР остались без воды из-за перебоев в электричестве Общество, 15:04
Минобороны объявило о взятии Юрьевки под Нью-Йорком Политика, 14:58
Каким должен быть план спасения компании, чтоб суд отказал в субсидиарке Pro, 14:58
В аэропорту Домодедово открыли курилки Общество, 14:52
У севших в Красноярске пассажиров Air India возникли проблемы с оплатой Общество, 14:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
К себе с сочувствием. Как избавиться от внутреннего критика Pro, 14:44
Песков не стал отвечать на вопрос об обмене Гершковича Политика, 14:32
Умер генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг Политика, 14:29
В онлайн-кинотеатре «Иви» появилась функция «Поделиться подпиской» Life, 14:26
Трамп объяснил, почему Россия начала военную операцию на Украине Политика, 14:25
Капитан сборной Испании перешел в «Милан» Спорт, 14:24
Новак поручил изменить расчет предельных цен в топливном демпфере Экономика, 14:18