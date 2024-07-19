У растоптавшего крест блогера из Дагестана нашли детскую порнографию

Изъятый у Хавиера Ярмагомедова мобильный телефон (Фото: skmoscowgsu / Telegram)

У задержанного блогера Хавиера Ярмагомедова, который надругался над православным крестом, в телефоне нашли материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Об этом сообщило столичное управление СКР в своем телеграм-канале.

Уроженцу Республики Дагестан предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 (оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Следствие сегодня ходатайствует об его аресте.

По данным следствия, 12 июля блогер, находясь в Москве, растоптал нательный христианский крест, делая это в прямом эфире трансляции в интернете. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих в отношении Ярмагомедова. 17 июля мужчину задержали, он извинился за свой поступок.