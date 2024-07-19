Минфин США объявил хакерами и внес в санкционный список двух россиян
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список, связанный с кибербезопасностью, двух россиян.
Под ограничения попали Денис Дегтяренко и Юлия Панкратова.
По данным Минфина США, они возглавляют хакерскую группировку «Возрожденная киберармия России» (CARR).
«Эти два человека являются лидером группы и основным хакером, соответственно», — говорится в пресс-релизе министерства.
«Попытки CARR и ее членов нанести удар по нашей критически важной инфраструктуре представляют собой неприемлемую угрозу для наших граждан и наших сообществ с потенциально опасными последствиями», — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.
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