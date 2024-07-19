Цукерберг отказался поддержать как Трампа, так и Байдена

Марк Цукерберг (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Основатель компании Meta (запрещена в России как экстремистская организация) Марк Цукерберг отказался поддерживать обоих кандидатов на пост президента США — демократа Джо Байдена и республиканца Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Цукерберг отметил, что, по его мнению, социальные сети Facebook и Instagram постепенно играют все меньшую роль в выборных кампаниях. Пользователей, по его мнению, все больше интересуют вопросы, не касающиеся политики.

«Я не собираюсь играть значительную роль в этих выборах. Когда-то в прошлом я пытался, но я не собираюсь повторять это сейчас. Это решение включает в себя отказ от поддержки любого из кандидатов», — сказал Цукерберг в опубликованном отрывке интервью.

При этом, он положительно оценил реакцию экс-президента США Дональда Трампа на выстрел при покушении.

«Видеть, как Дональд Трамп встает после того, как ему выстрелили в лицо, и размахивает в воздухе кулаком с американским флагом, — это одна из самых крутых вещей, которую я когда-либо видел в своей жизни», — рассказал основатель платформы. Тем не менее, каким-либо образом участвовать в президентских выборах Цукерберг «не планирует».

В 2021 году Facebook и Instagram (принадлежат к запрещенной в России компании Meta) ограничили Трампу доступ к публикациям. Позже аккаунт Трампа навсегда заблокировал Twitter (сейчас соцсеть X — прим.) По официальному объяснению, после беспорядков его сторонников в Капитолии Трамп размещал в аккаунте посты, нарушающие правила сообщества. Именно Twitter Трамп использовал как основную площадку для выражения своего мнения.

Как пишет Bloomberg, отношения Цукерберга и Трампа осложнились из-за того, что Трамп использовал платформы Meta для привлечения своих подписчиков, а руководство компании обвиняло его в нарушении правила платформы.