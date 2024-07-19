 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Цукерберг отказался поддержать как Трампа, так и Байдена

Сюжет
Выборы президента США
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Основатель компании Meta (запрещена в России как экстремистская организация) Марк Цукерберг отказался поддерживать обоих кандидатов на пост президента США — демократа Джо Байдена и республиканца Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Цукерберг отметил, что, по его мнению, социальные сети Facebook и Instagram постепенно играют все меньшую роль в выборных кампаниях. Пользователей, по его мнению, все больше интересуют вопросы, не касающиеся политики.

«Я не собираюсь играть значительную роль в этих выборах. Когда-то в прошлом я пытался, но я не собираюсь повторять это сейчас. Это решение включает в себя отказ от поддержки любого из кандидатов», — сказал Цукерберг в опубликованном отрывке интервью.

При этом, он положительно оценил реакцию экс-президента США Дональда Трампа на выстрел при покушении.

Цукерберг за два месяца продал акции Meta на $428 млн
Бизнес
Марк Цукерберг

«Видеть, как Дональд Трамп встает после того, как ему выстрелили в лицо, и размахивает в воздухе кулаком с американским флагом, — это одна из самых крутых вещей, которую я когда-либо видел в своей жизни», — рассказал основатель платформы. Тем не менее, каким-либо образом участвовать в президентских выборах Цукерберг «не планирует».

В 2021 году Facebook и Instagram (принадлежат к запрещенной в России компании Meta) ограничили Трампу доступ к публикациям. Позже аккаунт Трампа навсегда заблокировал Twitter (сейчас соцсеть X — прим.) По официальному объяснению, после беспорядков его сторонников в Капитолии Трамп размещал в аккаунте посты, нарушающие правила сообщества. Именно Twitter Трамп использовал как основную площадку для выражения своего мнения.

Как пишет Bloomberg, отношения Цукерберга и Трампа осложнились из-за того, что Трамп использовал платформы Meta для привлечения своих подписчиков, а руководство компании обвиняло его в нарушении правила платформы.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Марк Цукерберг Дональд Трамп Джо Байден выборы президента
Цукерберг Марк фото

Цукерберг Марк

программист, предприниматель
14 мая 1984 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Трамп объяснил, почему Россия начала военную операцию на Украине
Политика
Трамп процитировал Орбана и рассказал, что его боялись Россия и Китай
Политика
Axios узнал, что лидеры демократов ждут скорого выхода Байдена из гонки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 17:32
Цукерберг отказался поддержать как Трампа, так и Байдена Политика, 18:06
Российская премьер-лига назвала сумму призового фонда на сезон 2024/25 Спорт, 17:57
NBC сообщила о готовности семьи Байдена обсуждать его отказ от кампании Политика, 17:48
Минфин США объявил хакерами и внес в санкционный список двух россиян Политика, 17:47
Глава «Зенита» пошутил про то, что его спутали с Дмитрием Медведевым Спорт, 17:33
ЦБ установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник Инвестиции, 17:22
Минюст признал иноагентами пианиста Кисина и сына Галича⁠ Политика, 17:08
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Официальным котом МИД Литвы стал найденыш по кличке Ранго Общество, 16:58
Не только солнце: шесть продуктов с витамином D Pro, 16:52
Дуров анонсировал магазин приложений и защиту от мошенников в Telegram Крипто, 16:52
Минобороны сообщило о 13 тыс. убитых бойцах ВСУ за неделю Политика, 16:51
Как федеральный проект помогает развитию российской металлургии Национальные проекты, 16:48
Инвесторы Китая избавились от рекордного количества акций и облигаций США Инвестиции, 16:41
Суд арестовал экс-главу Шатуры по делу о растрате более 220 млн руб. Общество, 16:40