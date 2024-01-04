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Цукерберг за два месяца продал акции Meta на $428 млн

Марк Цукерберг за два месяца продал акции Meta на $428 млн
Решение Цукерберга после двухлетнего перерыва продать часть принадлежащих ему акций Bloomberg объяснил тем, что за последний год котировки сильно выросли
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг (Фото: Artur Widak / Zuma / Global Look Press)

Основатель и глава Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг за последние два месяца 2023 года продал примерно 1,28 млн акций своей компании, выручив в общей сложности $428 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчеты, поданные в Комиссию по ценным бумагам США (SEC).

По подсчетам Bloomberg, в среднем каждая из проведенных в ноябре—декабре 2023 года сделок принесла Цукербергу $10,4 млн. Максимальной же по своему объему стала продажа бумаг 28 декабря: в этот день за 47 664 акции Цукерберг выручил около $17,15 млн.

Решение Цукерберга, в течение двух лет не продававшего акции Meta Platforms, все-таки продать часть принадлежащих ему бумаг Bloomberg объясняет тем, что за последний год котировки сильно выросли и сейчас находятся на уровне, близком к достигнутому в 2021 году максимуму.

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Общее состояние Цукерберга Bloomberg оценивает в $125 млрд, ставя его на седьмое место в списке богатейших людей мира. Эксперты Forbes в режиме реального времени оценивают капитал Цукерберга в $122 млрд: по их подсчетам, он пятый в рейтинге главных богачей мира.

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Марк Цукерберг

программист, предприниматель
14 мая 1984 года
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