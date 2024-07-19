Песков не стал отвечать на вопрос об обмене Гершковича

Эван Гершкович (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, возможен ли обмен американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже, сообщает «РИА Новости».



«Оставляю без ответа вопрос», — сказал Песков.

При этом в администрации президента следят за судом по этому делу: Песков объяснил закрытый режим рассмотрения тем, что обвинение в шпионаже — «чувствительная сфера».

19 июля 2024 года в Свердловском областном суде начались прения сторон по уголовному делу Гершковича. Во время заседания прокуратура потребовала признать его виновным в шпионаже и приговорить к 18 годам в колонии строгого режима. Приговор по делу вынесут сегодня вечером.

Американского журналиста обвиняют в сборе данных для Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). По версии следствия, в марте 2023 года Гершкович по заданию ЦРУ собирал в Нижнем Тагиле секретную информацию о деятельности Уралвагонзавода по выпуску и ремонту военной техники.

Первое заседание состоялось 26 июня 2024 года. Следующее было назначено на 13 августа, но по просьбе стороны защиты его перенесли на 18 июля.

Журналист не признает свою вину и настаивает на том, что выполнял свою профессиональную деятельность.

В феврале 2024 года президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону допустил возможность обмена Гершковича на человека, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита» в Германии.