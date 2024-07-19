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Политика ,  
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Песков не стал отвечать на вопрос об обмене Гершковича

Эван&nbsp;Гершкович
Эван Гершкович (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, возможен ли обмен американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже, сообщает «РИА Новости».

«Оставляю без ответа вопрос», — сказал Песков.

При этом в администрации президента следят за судом по этому делу: Песков объяснил закрытый режим рассмотрения тем, что обвинение в шпионаже — «чувствительная сфера».

Журналист WSJ Гершкович на судебных прениях не признал вину в шпионаже
Общество

19 июля 2024 года в Свердловском областном суде начались прения сторон по уголовному делу Гершковича. Во время заседания прокуратура потребовала признать его виновным в шпионаже и приговорить к 18 годам в колонии строгого режима. Приговор по делу вынесут сегодня вечером.

Американского журналиста обвиняют в сборе данных для Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). По версии следствия, в марте 2023 года Гершкович по заданию ЦРУ собирал в Нижнем Тагиле секретную информацию о деятельности Уралвагонзавода по выпуску и ремонту военной техники.

Первое заседание состоялось 26 июня 2024 года. Следующее было назначено на 13 августа, но по просьбе стороны защиты его перенесли на 18 июля.

Журналист не признает свою вину и настаивает на том, что выполнял свою профессиональную деятельность.

В феврале 2024 года президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону допустил возможность обмена Гершковича на человека, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита» в Германии.

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Теги
Эван Гершкович США Дмитрий Песков Кремль шпионаж
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Журналист WSJ Гершкович на судебных прениях не признал вину в шпионаже
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Дело журналиста WSJ Гершковича будут рассматривать в закрытом режиме
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Первое заседание по делу Гершковича началось в Свердловском облсуде
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