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Журналист WSJ Гершкович на судебных прениях не признал вину в шпионаже

Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Адвокат Мария Корчагина
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Адвокат Мария Корчагина
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург
Адвокат Мария Корчагина
(Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург)
Фото: Дмитрий Антоненков / РБК-Екатеринбург

Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже, не признал вину во вменяемом ему преступлении в ходе прений в Свердловском областном суде, передал корреспондент РБК-Екатеринбург.

Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому о позиции подсудимого сообщила пресс-служба суда. «Обвиняемый свою вину не признал», — сказали там.

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Во время заседания прокуратура потребовала признать его виновным в шпионаже и приговорить к 18 годам в колонии строгого режима. Как ожидается, приговор по делу вынесут вечером в пятницу, 19 июля.

Американского журналиста обвиняют в сборе данных для Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). По версии следствия в марте 2023 года Гершкович по заданию ЦРУ собирал в Нижнем Тагиле секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники.

Правительство США и The Wall Street Journal настаивают на невиновности Гершковича и требуют его освобождения. В феврале 2024 года Владимир Путин допустил возможность обмена журналиста «при встречном движении со стороны наших партнеров».

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Теги
Эван Гершкович вина прения суд
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