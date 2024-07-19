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Российский альпинист погиб при сходе лавины в Киргизии

Евгений Банников
Евгений Банников (Фото: Евгений Банников / VK)

Российский альпинист Евгений Банников из Челябинской области погиб в Киргизии при восхождении на Пик Ленина из-за схода лавины, сообщила родственница погибшего Наталья Банникова, передает URA.RU.

«Мы разговаривали час назад, нам подтвердили. Это произошло при сходе лавины. Его не засыпало снегом, удар был очень сильный. Женя погиб на месте, у всех на глазах. Все остальные живы», — сказала Наталья.

По словам родственницы, сейчас тело эвакуируют в киргизский город Ош, где проведут судебно-медицинскую экспертизу и решат вопрос о месте захоронения.

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Фото:МЧС России

Евгений Банников — российский поэт, композитор и альпинист, главный организатор Саткинского фестиваля бардовской песни с 1991 по 1997 год.

В мае 2024 года трое туристов из России пропали в горах Аламединского района Чуйской области Киргизии. Двое 62-летних граждан и один 58-летний — отправились в поход 30 апреля, позже связь с ними пропала. 8 мая спасатели отправились на поиски туристов. На следующий день сотрудники МЧС Киргизии нашли их живыми.

Пик Ленина находится на границе Кыргызстана и Таджикистана, это одна из высочайших вершин бывшего СССР, высота которой составляет 7134 метра. Известно, что на пике Ленина в 1974 году погибла целая группа из восьми девушек под руководством Эльвиры Шатаевой, что стало причиной длительного запрета на восхождения женских команд.

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Теги
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