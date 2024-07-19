Раненный во дворе дома в Шебекино подросток умер через неделю реанимации

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Шестнадцатилетний подросток скончался, после того как провел неделю в реанимации из-за взрывного устройства, сброшенного во двор жилого дома в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он напомнил, что 11 июля беспилотник Вооруженных сил Украины целенаправленно сбросил во двор многоквартирного дома взрывное устройство. Тогда пятеро детей, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения, состояние двоих было оценено как тяжелое.

«На протяжении всей недели врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика. Подросток получил очень серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды. Это привело к обширной кровопотере — 4 литра крови», — рассказал Гладков.

Он добавил, что мальчику дважды запускали остановившееся сердце, а перевозить его куда-то нельзя было из-за состояния. «К огромному горю, несмотря на все предпринятые врачами меры, спасти его не удалось», — сказал губернатор.

Он не уточнил состояние второго тяжело раненного ребенка. Еще троим, пострадавшим сразу оказали первую медицинскую помощь в Шебекинской больнице, всех детей госпитализировали в Детскую областную клиническую больницу.

Гладков ранее отмечал, что во дворе, куда дрон сбросил бомбу, «не было военных объектов и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет».

Минувшей ночью дроны вновь атаковали Белгородскую область, Минобороны отчиталось о трех сбитых беспилотниках.