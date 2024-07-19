Над Курской областью сбили семь беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских дронов над Курской областью, сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

Он уточнил, что уничтожены беспилотники самолетного типа. Позднее глава региона сообщил, что военные сбили еще один аппарат.

В регионе более часа действует угроза атаки дронов. Аналогичный сигнал запустили и в Белгородской области.

После начала военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под атаки беспилотников.

Накануне дрон сбросил взрывное устройство на здание пожарной части в курском Теткино. Пострадал дежурный спасатель, его доставили в больницу. Повреждения получили служебный грузовой и личный легковой автомобили сотрудника оперативных служб, добавил Смирнов.