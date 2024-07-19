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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской областью сбили семь беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских дронов над Курской областью, сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

Он уточнил, что уничтожены беспилотники самолетного типа. Позднее глава региона сообщил, что военные сбили еще один аппарат.

В регионе более часа действует угроза атаки дронов. Аналогичный сигнал запустили и в Белгородской области.

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Фото:Global Look Press

После начала военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под атаки беспилотников.

Накануне дрон сбросил взрывное устройство на здание пожарной части в курском Теткино. Пострадал дежурный спасатель, его доставили в больницу. Повреждения получили служебный грузовой и личный легковой автомобили сотрудника оперативных служб, добавил Смирнов.

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Теги
Курская область беспилотники Алексей Смирнов
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