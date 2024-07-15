В Одессе прогремели взрывы
В Одессе произошел взрыв, сообщает украинское издание «Обозреватель».
В ночь на 15 июля в Одесской области несколько раз объявляли предупреждение о воздушной опасности. Последний раз сигнал действовал с 8:02 до 8:42 (совпадает с московским временем).
В 8:18 тревогу объявили во всех регионах Украины, позднее ее отменили во всех областях, кроме Харьковской.
Ночью 15 июля в Одесской области также прогремел взрыв.
В регионе регулярно сообщают о взрывах и повреждениях инфраструктуры. 10 июля в областном центре поломки зафиксировали в порту, повреждения получили складские помещения и грузовой автотранспорт, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер. В тот же день о повреждениях инфраструктуры заявили власти Ровенской и Харьковской областей.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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