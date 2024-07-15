В Одессе прогремели взрывы

Человек в бомбоубежище (Фото: Spencer Platt / Getty Image)

В Одессе произошел взрыв, сообщает украинское издание «Обозреватель».

В ночь на 15 июля в Одесской области несколько раз объявляли предупреждение о воздушной опасности. Последний раз сигнал действовал с 8:02 до 8:42 (совпадает с московским временем).

В 8:18 тревогу объявили во всех регионах Украины, позднее ее отменили во всех областях, кроме Харьковской.

Ночью 15 июля в Одесской области также прогремел взрыв.

В регионе регулярно сообщают о взрывах и повреждениях инфраструктуры. 10 июля в областном центре поломки зафиксировали в порту, повреждения получили складские помещения и грузовой автотранспорт, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер. В тот же день о повреждениях инфраструктуры заявили власти Ровенской и Харьковской областей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.