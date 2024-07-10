В трех областях Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

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Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Ровенской области после ночной атаки беспилотника, сообщает «Укрэнерго».

«В нескольких районах были обесточены промышленные и бытовые потребители», — говорится в публикации. В компании добавили, что энергоснабжение восстановлено.

В Одессе повреждена портовая инфраструктура, включая складские помещения и грузовой автотранспорт, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.

Глава Харьковской военной администрации региона Олег Синегубов сообщил о разрушении логистической инфраструктуры в Купянске. В регионе с 4:56 мск действует воздушная тревога.

«Зеркало недели» ночью сообщило о взрывах в Ровно и перебоях с электроснабжением в некоторых районах региона. Взрывы раздались и в Одессе, сообщил мэр Геннадий Труханов. По данным «Суспiльне», их было три.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.