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Военная операция на Украине ,  
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В Раде предложили ввести денежные вознаграждения за доносы на уклонистов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Верховная рада изучает возможность денежного вознаграждения для тех, кто сообщит об уклонистах и дезертирах. Такой пункт содержится в законопроекте о военной полиции, который сейчас рассматривает орган, передает «Страна».

Законопроект о создании военной полиции зарегистрировали в Раде в конце мая. Задачей нового органа должен стать розыск и привлечение к ответственности дезертиров. Минобороны Украины призвало Раду как можно скорее принять закон.

В проекте содержится пункт, согласно которому военная полиция может «осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений». Кроме того, полиция сможет «проникать в жилье или другое владение» преследуемого лица «в неотложных случаях». Юрист Екатерина Анищенко в эфире ТСН отметила, что речь идет именно об уклонистах и дезертирах.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор они неоднократно продлевались. 18 мая 2024 года на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. В стране снижают минимальный возраст мобилизации с 27 до 25 лет, отменена категория ограниченно годных. Теперь будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе.

Примерно 100 тыс. мужчин уклоняются от визита в военкомат на фоне всеобщей мобилизации на Украине, полиция передала военкомам более 20 тыс. из них, подсчитал «Обозреватель» в мае 2024 года.

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