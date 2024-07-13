RT назвал место рождения стрелявшего в Белгородской области дезертира

Фото: Минобороны России

Устроивший стрельбу в военной части в Белгородской области Алексей Журавлев оказался уроженцем села Юськасы под Чебоксарами, передает RT со ссылкой на источник.

По данным телеканала, 20 лет назад он вместе со своим братом уехали из Юськас, а дом с участком пытались продать под снос за 200 тыс. руб.

Ранее RT сообщал, что Журавлев — уроженец Чебоксар, осужденный в 2012 году за грабеж. Он заключил контракт на военную службу в 2023-м, рассказывал телеканалу друг военнослужащего.

Инцидент со стрельбой в военной части произошел 12 июля. Телеграм-каналы Baza и Shot сообщали о двух погибших военнослужащих и одном раненом. По словам главы Грайворонского района Геннадия Бондарева, среди гражданских лиц никто не пострадал.

Рядовой Журавлев 1995 года рождения, ему удалось сбежать после происшествия, передавал RT. Предварительной причиной стрельбы назвали бытовой конфликт. В одном из районов Белгородской области объявляли план «Перехват». Мужчину обвинили по статьям о дезертирстве и покушении на убийство. Минобороны России не комментировало инцидент в воинской части.