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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала члена запрещенного «Крымско-татарского батальона»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ID1974 / Fotodom / Shutterstock
Фото: ID1974 / Fotodom / Shutterstock

Сотрудники УФСБ России по Херсонской области задержали участника «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена в России), сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Задержанным оказался житель села Червоное Сакского района Крыма. Мужчина вступил в организацию в 2016 году и принимал в ее деятельности активное участие.

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В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 — участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Максимальное наказание по ней — лишение свободы до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Мужчина признал вину. По его словам, будучи членом организации, он перевозил других участников батальона до блокпостов на границе с Россией.

«Батальон имени Номана Челебиджихана» (крымско-татарского политика времен революции 1917 года) был организован в 2015 году бывшим вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым, который после присоединения полуострова к России бежал на Украину. В ноябре того же года участники батальона блокировали проезд грузовых автомобилей в Крым.

Как отметили в ведомстве, целями батальона являются возвращение Крыма в состав Украины, а также продовольственная и энергетическая блокада полуострова.

ФСБ регулярно сообщает о задержании диверсантов или участников незаконных формирований в Крыму. Так, 10 июня на территории полуострова поймали члена «Крымско-татарского батальона». Мужчина вступил в формирование в 2015 году и занимался проверкой людей и автомобилей на КПП на границе Украины и России, а также охранял объекты и совершал действия, направленные против российских интересов.

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Теги
Херсонская область ФСБ батальон задержание незаконные вооруженные формирования
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