 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

В Крыму задержали члена запрещенного крымско-татарского батальона

ФСБ в Крыму задержала члена запрещенного нацбатальона имени Челебиджихана

Сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю задержали члена незаконного вооруженного формирования, сообщает телеканал «Крым 24» со ссылкой на данные спецслужбы.

По информации ФСБ, в 2015 году мужчина вступил в состав формирования, проверял людей и автомобили на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, а также охранял объекты и совершал действия, направленные против российских интересов. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, мужчину заключили под стражу.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет», — уточнили в ведомстве.

По данным ТАСС, задержанный — член запрещенного и признанного террористическим в России формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана».

Мужчина 1980 года рождения, на него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса — участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам России. Максимальное наказание по ней — до 15 лет заключения с ограничением свободы на срок до двух лет.

ФСБ сообщила об аресте жителя Хабаровска за сотрудничество с ГУР Украины
Политика
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

ФСБ регулярно сообщает о задержании диверсантов или участников незаконных формирований в Крыму.

Глава полуострова Сергей Аксенов в середине мая похвалил сотрудников спецслужб за профессионализм и бдительность, когда они предотвратили теракт. Об этом ФСБ сообщила 16 мая. По версии спецслужбы, мужчину и женщину в феврале 2023 года завербовал через мессенджер сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Задержанные достали взрывное устройство из схрона в Севастополе и попытались заложить его под железнодорожное полотно возле села Октябрьское в Крыму.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
ФСБ Крым крымские татары

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Глава парламента Крыма назвал новую фазу конфликта на Украине
Политика
В Крыму национализируют квартиру украинского бизнесмена Хомутынника
Политика
Экс-замглавы управления «К» ФСБ освободили от наказания по делу о взятке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 16:33
Гладков рассказал о серии атак дронов и обстрелов в регионе Политика, 17:36
Глава УЕФА объяснил невозможность допуска российских юниоров к турнирам Спорт, 17:32
Ученые объяснили особенность неизвестного сигнала из космоса Технологии и медиа, 17:30
На ПМЭФ обсудили монетизацию медиа и инвестиции в креативные индустрии Отрасли, 17:28
Двух украинских пограничников приговорили в Крыму за угон судна Общество, 17:28
Бомбардировщики и ракетоносцы России пролетели над тремя морями Политика, 17:27
Участники дискуссии на ПМЭФ обсудили векторы развития телерадиовещания Отрасли, 17:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Реал» опроверг слова Анчелотти об отказе от клубного ЧМ из-за денег Спорт, 17:12
Выборы в Европарламент ослабили правящие партии в ведущих странах блока Политика, 17:06
В Крыму задержали члена запрещенного крымско-татарского батальона Политика, 17:04
Сенатор предложил разрешить скорой помощи таранить машины-помехи Общество, 16:58
Суд арестовал напавшего на главу АНО «Цифровые платформы» Общество, 16:56
Минздрав оценил нехватку врачей и медперсонала в почти 100 тыс. человек Общество, 16:53
Рынок облигаций катастроф достиг рекорда в преддверии сезона ураганов Инвестиции, 16:42