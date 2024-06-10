В Крыму задержали члена запрещенного крымско-татарского батальона

Сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю задержали члена незаконного вооруженного формирования, сообщает телеканал «Крым 24» со ссылкой на данные спецслужбы.

По информации ФСБ, в 2015 году мужчина вступил в состав формирования, проверял людей и автомобили на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, а также охранял объекты и совершал действия, направленные против российских интересов. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, мужчину заключили под стражу.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет», — уточнили в ведомстве.

По данным ТАСС, задержанный — член запрещенного и признанного террористическим в России формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана».

Мужчина 1980 года рождения, на него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса — участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам России. Максимальное наказание по ней — до 15 лет заключения с ограничением свободы на срок до двух лет.

ФСБ регулярно сообщает о задержании диверсантов или участников незаконных формирований в Крыму.

Глава полуострова Сергей Аксенов в середине мая похвалил сотрудников спецслужб за профессионализм и бдительность, когда они предотвратили теракт. Об этом ФСБ сообщила 16 мая. По версии спецслужбы, мужчину и женщину в феврале 2023 года завербовал через мессенджер сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Задержанные достали взрывное устройство из схрона в Севастополе и попытались заложить его под железнодорожное полотно возле села Октябрьское в Крыму.