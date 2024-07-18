ФСБ задержала планировавшую теракт в здании суда в Донецке россиянку

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в здании суда в Донецке

ФСБ предотвратила теракт, во время которого россиянка планировала поджечь здание суда в Донецке. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба управления ведомства в ДНР.

По данным спецслужбы, гражданка России получила задание от одного из украинских националистических формирований, которое признано террористическим в стране. Женщина должна была поджечь здание Петровского районного суда в Донецке.

За теракт ей обещали денежное вознаграждение. Также после совершения преступления женщина собиралась уехать на Украину и вступить там в «ряды террористической организации», заявили в ФСБ.

Сотрудники спецслужбы задержали женщину с поличным. На видео с допроса она рассказала, что заранее подготовила схрон с горючими веществами, которыми собиралась поджечь здание.

Против задержанной завели дело о подготовке к теракту — ч. 3, ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса.