ФСБ сообщила о предотвращении теракта в здании суда в Донецке
ФСБ предотвратила теракт, во время которого россиянка планировала поджечь здание суда в Донецке. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба управления ведомства в ДНР.
По данным спецслужбы, гражданка России получила задание от одного из украинских националистических формирований, которое признано террористическим в стране. Женщина должна была поджечь здание Петровского районного суда в Донецке.
За теракт ей обещали денежное вознаграждение. Также после совершения преступления женщина собиралась уехать на Украину и вступить там в «ряды террористической организации», заявили в ФСБ.
Сотрудники спецслужбы задержали женщину с поличным. На видео с допроса она рассказала, что заранее подготовила схрон с горючими веществами, которыми собиралась поджечь здание.
Против задержанной завели дело о подготовке к теракту — ч. 3, ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса.
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