В Кремле пообещали раскрыть клички подаренных Путину собак из КНДР

У двух собак, подаренных российскому президенту Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном, есть клички, но о них расскажут позже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Естественно, клички есть, мы их сообщим», — цитирует Пескова ТАСС.

Двух собак редкой охотничьей породы пхунсан северокорейский лидер преподнес Путину в качестве подарка в июне 2024 года. Позже Песков рассказал, что они будут жить в Москве, но кличек у них пока нет.

Пхунсан — порода охотничьих собак из КНДР. Получила название от гор в северном округе Пхунсан, где была впервые выведена. Очень редкая и почти неизвестная за пределами страны. Собаки этой породы очень сильны и проворны, потому что место их происхождения — горные регионы. Они традиционно используются для охоты на крупных животных, включая амурского тигра.

По оценкам кинологов, заводчиков этой породы нет практически нигде, кроме КНДР. Как отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сложно определить даже численность представителей породы пхунсан. По его словам, неизвестно, есть ли в России другие такие собаки, кроме тех, которые были подарены Путину.