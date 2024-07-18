В Карадагском заповеднике уточнили площадь пожара в Коктебеле

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Пожар в Коктебеле в районе Карадагского заповедника локализован, по уточненным данным, его площадь составила 44 га, сообщили РБК в заповеднике.

Там рассказали, что площадь пожара не увеличилась, хотя ранее сообщалось о 40 га. «Когда пришли космоснимки, была уточнена площадь», — сказал собеседник РБК.

В заповеднике добавили, что сейчас идет «окарауливание выгоревшего участка» — он заливается водой и прикапывается.

Пожар, который начался 15 июля в Коктебеле, был вызван действиями 50-летнего жителя Крыма, считают в МВД. По версии полицейских, мужчина резал металл болгаркой, сухая растительность загорелась от искр.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем). По этой части статьи грозит наказание в виде лишения свободы до четырех лет.