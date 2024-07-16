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МВД связало пожар в Коктебеле с нарезкой металла

МВД: пожар в Коктебеле начался из-за резавшего металл болгаркой мужчины
Сухая растительность загорелась от искр во время резки металла болгаркой, рассказали в МВД. В результате огонь начал быстро распространяться на территорию заповедника «Карадагский». Пожар локализовали на территории 40 га
Коктебель
Коктебель (Фото: Алексей Павлишак / Reuters)

Пожар в Коктебеле был вызван действиями 50-летнего жителя Крыма, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По версии полицейских, подозреваемый выполнял строительные работы в одном из домовладений в поселке — во время резки металла болгаркой сухая растительность загорелась от искр. Мужчина пытался безуспешно потушить пламя собственными силами. В результате огонь начал быстро распространяться на территорию государственного природного заповедника «Карадагский» в Феодосии.

МВД связало пожар в Коктебеле с нарезкой металла
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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем). По этой части статьи грозит наказание в виде лишения свободы до четырех лет.

К тушению двухдневного пожара в Коктебеле привлекли полк Росгвардии
Общество
Фото:RosgvardOfficial / Telegram

Пожар начался в понедельник, 15 июля. Утром 16 июля площадь возгорания увеличилась до 40 га, сообщали в МЧС. К тушению пожара в Коктебеле привлекли Симферопольский полк Росгвардии. В нем приняли участие более 50 сотрудников ведомства. Пожар удалось локализовать. В тушении принимают участие два вертолета Ми-8, с них сбросили уже 60 т воды.

Жители Новороссийска в Краснодарском крае также столкнулись с лесными пожарами. Сначала там загорелся лесной массив в районе хутора Дюрсо, затем огонь охватил территории нескольких комплексов для отдыха.

К утру 15 июля очаги пожаров на территории ряда туристических баз потушили. К тушению привлекли два вертолета Ка-32, самолет Ил-76, более 320 специалистов и 84 единицы техники. В результате пожаров двое человек пострадали, спасатели эвакуировали около 500 человек с турбаз. Повреждения от огня получили 68 построек.

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Георгий Смирнов
Пожар МВД Коктебель
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